Digitale terrestre, da 3 gennaio nuovi canali tv al Nord (Di martedì 28 dicembre 2021) Digitale terrestre, proseguirà dal 3 gennaio la riorganizzazione delle frequenze tv che stavolta coinvolgerà gran parte delle regioni del Nord Italia. I cittadini perciò dovranno risintonizzare i canali tv per continuare a guardare i programmi televisivi. Lo annuncia una nota del Mise. Secondo la nuova roadmap stabilita dal dicastero di via Molise, dal 3 gennaio al 9 marzo saranno interessate la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano. Dal 9 febbraio al 14 marzo invece, toccherà al Veneto, alla provincia di Mantova, al Friuli Venezia Giulia e all’Emilia Romagna. La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in Sardegna il 15 novembre e si completerà il prossimo 4 gennaio con gli ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021), proseguirà dal 3la riorganizzazione delle frequenze tv che stavolta coinvolgerà gran parte delle regioni delItalia. I cittadini perciò dovranno risintonizzare itv per continuare a guardare i programmi televisivi. Lo annuncia una nota del Mise. Secondo la nuova roadmap stabilita dal dicastero di via Molise, dal 3al 9 marzo saranno interessate la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia (tranne la provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano. Dal 9 febbraio al 14 marzo invece, toccherà al Veneto, alla provincia di Mantova, al Friuli Venezia Giulia e all’Emilia Romagna. La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in Sardegna il 15 novembre e si completerà il prossimo 4con gli ...

