Di Maio a Tunisi Si cerca la quadra su migrazione | Mediterraneo e il rimpatrio dei rifiuti 

Advertising

Siwar04Samih : Domani Giggino atterra a Tunisi, dovrebbe essere portato al centro di accoglienza per gli immigrati, farlo soggiorn… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio Tunisi

ANSAmed

Roma, 27 dic 15:26 - Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di, si recherà domani, 28 dicembre, in visita ufficiale...In occasione dell'adozione della lista dei Paesi sicuri, il ministro degli Esteri Luigi Di... Non a caso sull'asse- Torino (e non solo) gli avvocati stanno intensificando la collaborazione ...Le nuove nomine proposte dal ministro degli Esteri: Emanuela D'Alessandro andrà in Francia e lascerà Mattarella. D'Elia (vicino ad Amendola) in Oman, Pezzotti (nello staff di Patuanelli) in Giordania ...Il presidente della Tunisia Kais Saied ha esteso la sospensione del Parlamento, decisa a luglio, fino alle elezioni legislative del 17 dicembre 2022. In un discorso alla nazione, Saied ha anche annunc ...