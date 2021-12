Delia Duran | la verità del ragazzo che ha baciato | “La proposta che mi ha fatto di notte in hotel”

(Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre Alex Belli viveva la sua ultima settimana dentro la casa del GF Vip,si divertiva con un. La Pantera del Sud America è stata “paparazzata” mentre baciava Carlo Cuozzo a Milano e Alfonso Signorini ha mostrato le immagini al ‘Man’te una puntata del reality. Se la compagna di Alex ha dichiarato che era tutto organizzato e che l’haper far ingelosire Belli, Cuozzo invece ha dato un’altra versione. Il giovane napoletano ha assicurato che il bacio era reale, ha pubblicato un audio privato ed ha promesso di raccontare tutta lasu quella. Oggi Carlo ha registrato un lungo video in cui ha rivelato quello che sarebbe accaduto la sera del bacio con. Cuozzo ha parlato di una nottata in ...

Carlo Cuozzo svela cosa è successo connel momento in cui sono stati paparazzati. Alex Belli era nella casa del Grande Fratello Vip e gli furono mostrate le foto del tradimento di. Oggi Carlo ha però voluto togliersi ...Alfonso Signorini avrebbe deciso di accontentare il desiderio didi entrare nella Casa del Grande Fratello Vip ma, questa volta, come concorrente. Dopo l'uscita di Alex Belli , proprio per seguire sua moglie,starebbe per fare il suo ingresso in ...Delia Duran potrebbe entrare al Grande Fratello Vip . Si tratta, per adesso, di un'indiscrezione bomba. Secondo i beninformati, la moglie ...Quest'anno alla conduzione del GF Vip Party, insieme a Gaia Zorzi, c'è Giulia Salemi. L'influencer è stata tra i più discussi concorrenti della scorsa ...