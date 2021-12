Delia Duran, la verità del ragazzo che ha baciato: “La proposta che mi ha fatto di notte in hotel” (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre Alex Belli viveva la sua ultima settimana dentro la casa del GF Vip, Delia Duran si divertiva con un ragazzo . La Pantera del Sud America è stata “paparazzata” mentre baciava Carlo Cuozzo a Milano e Alfonso Signorini ha mostrato le immagini al ‘Man’ Durante una puntata del reality. Se la compagna di Alex ha dichiarato che era tutto organizzato e che l’ha fatto per far ingelosire Belli, Cuozzo invece ha dato un’altra versione. Il giovane napoletano ha assicurato che il bacio era reale, ha pubblicato un audio privato ed ha promesso di raccontare tutta la verità su quella notte. Oggi Carlo ha registrato un lungo video in cui ha rivelato quello che sarebbe accaduto la sera del bacio con Delia. Cuozzo ha parlato di una nottata in ... Leggi su biccy (Di martedì 28 dicembre 2021) Mentre Alex Belli viveva la sua ultima settimana dentro la casa del GF Vip,si divertiva con un. La Pantera del Sud America è stata “paparazzata” mentre baciava Carlo Cuozzo a Milano e Alfonso Signorini ha mostrato le immagini al ‘Man’te una puntata del reality. Se la compagna di Alex ha dichiarato che era tutto organizzato e che l’haper far ingelosire Belli, Cuozzo invece ha dato un’altra versione. Il giovane napoletano ha assicurato che il bacio era reale, ha pubblicato un audio privato ed ha promesso di raccontare tutta lasu quella. Oggi Carlo ha registrato un lungo video in cui ha rivelato quello che sarebbe accaduto la sera del bacio con. Cuozzo ha parlato di una nottata in ...

Advertising

fra2301 : RT @rebd02: Delia duran nuova concorrente? Per favore anche no #gfvip - Elisa60388018 : RT @rebd02: Delia duran nuova concorrente? Per favore anche no #gfvip - lostdiadem : DELIA DURAN NUOVA CONCORRENTE DEL #GFVIP - Methamorphose30 : ma delia duran che voi sappiate è in quarantena? #gfvip #GFVIP - rebd02 : Delia duran nuova concorrente? Per favore anche no #gfvip -