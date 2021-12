Decreto milleproroghe, le sedute in videoconferenza del GLO sono consentite fino al termine dello stato di emergenza (Di martedì 28 dicembre 2021) Con il Decreto milleproroghe 2022 si sposta fino al termine dello stato di emergenza, che è stato recentemente prorogato fino al 31 marzo 2022, la possibilità per il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica di svolgere le sedute in videoconferenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 dicembre 2021) Con il2022 si spostaaldi, che èrecentemente prorogatoal 31 marzo 2022, la possibilità per il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione scolastica di svolgere lein. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Decreto milleproroghe, le sedute in videoconferenza del GLO sono consentite fino al termine dello stato di emergenza - muspygbabka : RT @UFinanzieri: #DECRETO #MILLEPROROGHE: DAL #GOVERNO OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA PER I #MILITARI Sul #contratto stendiamo un velo piet… - StefanoSabati17 : RT @UFinanzieri: #DECRETO #MILLEPROROGHE: DAL #GOVERNO OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA PER I #MILITARI Sul #contratto stendiamo un velo piet… - ZuzAntony : RT @UFinanzieri: #DECRETO #MILLEPROROGHE: DAL #GOVERNO OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA PER I #MILITARI Sul #contratto stendiamo un velo piet… - ChiodiDonatella : RT @UFinanzieri: #DECRETO #MILLEPROROGHE: DAL #GOVERNO OLTRE AL DANNO ANCHE LA BEFFA PER I #MILITARI Sul #contratto stendiamo un velo piet… -