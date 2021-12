Dalla Banca Europea fondo da 500 mln per il turismo (Di martedì 28 dicembre 2021) 500 milioni per rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subiti Dalla pandemia e 272 milioni per la rigenerazione urbana. È quanto prevede un accordo di finanziamento siglato Dalla Banca Europea per gli Investimenti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. mgg/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 dicembre 2021) 500 milioni per rilanciare il settore turistico in Italia dopo i danni subitipandemia e 272 milioni per la rigenerazione urbana. È quanto prevede un accordo di finanziamento siglatoper gli Investimenti e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. mgg/sat/red su Il Corriere della Città.

