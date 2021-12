Dal Cotugno: «Il virus non lascia scampo ai non vaccinati. Arrivano già gravissimi, siamo esausti» (Di martedì 28 dicembre 2021) Da stamattina l’ospedale Cotugno torna ad essere solo un centro Covid. Il Corriere del Mezzogiorno ha intervistato il professor Antonio Corcione, direttore della Rianimazione. «I nostri infermieri sono esausti. Ragazzi che da due anni sono in trincea e dunque abituati a darsi da fare. Non è la stanchezza fisica che sta prendendo il sopravvento ma la frustrazione di assistere ogni giorno a persone che muoiono. Quasi nessuno riesce a guarire, nonostante tutti gli sforzi. É devastante, posso assicurarlo». Si muore di più, spiega, perché «Il virus è mutato e nei pazienti non vaccinati è molto più aggressivo. Non lascia scampo. Vediamo ogni giorno radiografie di polmoni compromessi quasi al cento per cento. Intubiamo i pazienti perché con la ventilazione non abbiamo risultati, facciamo ogni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Da stamattina l’ospedaletorna ad essere solo un centro Covid. Il Corriere del Mezzogiorno ha intervistato il professor Antonio Corcione, direttore della Rianimazione. «I nostri infermieri sono. Ragazzi che da due anni sono in trincea e dunque abituati a darsi da fare. Non è la stanchezza fisica che sta prendendo il sopravvento ma la frustrazione di assistere ogni giorno a persone che muoiono. Quasi nessuno riesce a guarire, nonostante tutti gli sforzi. É devastante, posso assicurarlo». Si muore di più, spiega, perché «Ilè mutato e nei pazienti nonè molto più aggressivo. Non. Vediamo ogni giorno radiografie di polmoni compromessi quasi al cento per cento. Intubiamo i pazienti perché con la ventilazione non abbiamo risultati, facciamo ogni ...

