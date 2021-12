Dal 10 gennaio terza dose dopo 4 mesi. La variante Omicron in 50% dei contagi (Di martedì 28 dicembre 2021) Sempre dal 10 gennaio sarà consentito di svolgere una serie di attivita soltanto ai possessori del Green pass rafforzato. Sono quasi 31 mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 142 vittime. Il tasso di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 28 dicembre 2021) Sempre dal 10sarà consentito di svolgere una serie di attivita soltanto ai possessori del Green pass rafforzato. Sono quasi 31 mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore e 142 vittime. Il tasso di ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #27dicembre 1947 viene promulgata le Costituzione. Sarà in vigore dal 1° gennaio.… - GiovaQuez : Scatterà dal 10 gennaio l'avvio delle somministrazioni dei richiami booster con un intervallo ridotto a 4 mesi dall… - elio_vito : È l'Italia il paese dell'anno, il paese del secolo, scorso. Si applaude per avere affossato il DdlZan, si prevede l… - MauroDelCorno : RT @fattoquotidiano: La crisi dimenticata di Air Italy. Dal primo gennaio oltre 1.300 lavoratori senza occupazione e senza Cig, nel silenzi… - stebia18 : @vitalbaa Almeno dal primo gennaio rientrera in servizio un po' di personale sospeso. -