Dakar - Dalle origini al presente - FOTO GALLERY

(Di martedì 28 dicembre 2021) Dall'1 al 14 gennaio 2022, l'attenzione degli appassionati di motorsport di tutto il pianeta verrà interamente calamitata dall'edizione numero 44 della. Si correrà, per la terza volta, in Arabia Saudita e il tracciato porterà i concorrenti da nord a sud in senso orario. Prima nei paraggi del Golfo Persico, poi nel Rub al-Khali, 650.000 chilometri quadrati di deserto sabbioso. Dalla partenza al traguardo, i piloti impegnati dovranno affrontare 8.375 chilometri, 4.258 dei quali in prove speciali. Il programma. La linea del traguardo si troverà a Jeddah, dopo 12 tappe spezzate solo da un turno di riposo (8 gennaio). Come da tradizione, in corsa ci sono auto, moto, camion, quad, side-by-side, prototipi leggeri e le vetture della categoria Classic, introdotta nel 2021, che conta quest'anno 60 piloti iscritti. E noi, per l'occasione, vi proponiamo questa galleria ...