Dagli Appennini alle Alpi un' ondata di disdette rovina le previsioni del turismo di montagna

(Di martedì 28 dicembre 2021) AGI - "La stima è del 60% didi prenotazioni che erano state fatte nei territori montanini eci fino all'Epifania. Siamo preoccupati. Perché tra gli operatori turistici, albergatori e ristoratori in particolare, oggi regna l'incertezza. Tanta. E fioccano le telefonate di disdetta. Che quest'anno sono più dannose dello scorso anno". Ad affermarlo è Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, Unione dei Comuni montani. "Siamo preoccupati - prosegue - perché il danno dell'inverno 2021-2022 è peggiore di un anno fa. Nel dicembre 2020 gli albergatori e i ristoratori sapevano che sarebbero rimasti con numeri ridotti. Quest'anno no e quanto previsto, anche come magazzino di prodotti, a novembre 2021, oggi è impossibile da ammortizzare". "Va detto che il dato dei contagi Covid, molto diversi dallo scorso anno, è quello ...

... secondo quanto previstoesperti , infatti, passato il maltempo ci sarà l'espansione di un ... montagne comprese, dove la neve andrà in sofferenza su Alpe ea causa del prolungamento di ...... verificatosi sulle Alpi e sugli, vengono pagate, a caro prezzo, da queste zone ma ancheinsediamenti urbani e produttivi in pianura. Occorre proseguire sulla strada di iniziative per ...