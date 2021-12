Da quando la capienza è al 75%, la Roma riempie sempre l’Olimpico, merito anche dei prezzi popolari (Di martedì 28 dicembre 2021) Da quando la capienza degli stadi è stata portata al 75%, la squadra che ha riempito gli impianti più di qualsiasi altra, in Serie A, è stata la Roma. “Con 40.869 spettatori in media nelle partite casalinghe, la formazione giallorossa è seconda dietro al Milan (42.033) e davanti ai campioni d’Italia dell’Inter (40.628). Rispetto alle milanesi, pesa in negativo il match in più giocato con la capienza ridotta al 50% ma il riavvicinamento rispetto alle ultime stagioni, in cui la differenza di presenze medie è stata sempre superiore a 10 mila unità, è evidente. Prendendo invece in considerazione solo le partite giocate con la capienza degli stadi al 75%, la Roma è prima per media spettatori: 48.527, contro i 47.291 del Milan e i 44.560 dell’Inter. Inoltre la media ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 dicembre 2021) Daladegli stadi è stata portata al 75%, la squadra che ha riempito gli impianti più di qualsiasi altra, in Serie A, è stata la. “Con 40.869 spettatori in media nelle partite casalinghe, la formazione giallorossa è seconda dietro al Milan (42.033) e davanti ai campioni d’Italia dell’Inter (40.628). Rispetto alle milanesi, pesa in negativo il match in più giocato con laridotta al 50% ma il riavvicinamento rispetto alle ultime stagioni, in cui la differenza di presenze medie è statasuperiore a 10 mila unità, è evidente. Prendendo invece in considerazione solo le partite giocate con ladegli stadi al 75%, laè prima per media spettatori: 48.527, contro i 47.291 del Milan e i 44.560 dell’Inter. Inoltre la media ...

