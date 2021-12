Da Miriam Leone alla figlia di Bill Gates, tra i vip c'è ancora voglia di fiori d'arancio! (Di martedì 28 dicembre 2021) I matrimoni celebri del 2021 guarda le foto L’anno scorso, per molti l’idea di sposarsi poteva essere solo un sogno: tra divieti, lockdown, norme sul distanziamento dovute alla pandemia, moltissimi vip hanno preferito rimandare le loro nozze a… data da destinarsi. Leggi anche › Matrimoni post Covid, è tutto sold out. Ma le alternative ci sono Ma molti hanno voluto riprogrammare le nozze appena possibile, nel corso di quest’anno. Tra chi ha fatto questa scelta, ci sono la nostra Miriam ... Leggi su iodonna (Di martedì 28 dicembre 2021) I matrimoni celebri del 2021 guarda le foto L’anno scorso, per molti l’idea di sposarsi poteva essere solo un sogno: tra divieti, lockdown, norme sul distanziamento dovutepandemia, moltissimi vip hanno preferito rimandare le loro nozze a… data da destinarsi. Leggi anche › Matrimoni post Covid, è tutto sold out. Ma le alternative ci sono Ma molti hanno voluto riprogrammare le nozze appena possibile, nel corso di quest’anno. Tra chi ha fatto questa scelta, ci sono la nostra...

Advertising

keengin : Io non ho capito perché hanno stroncato Diabolik, io l’ho trovato un bel film fumetto con Miriam Leone che potrebbe… - twitteip : Luca Marinelli e Miriam Leone boni veri comunque. ?? - Alessandrs_ : Le migliori vincitrici di Miss Italia a partire dal 1980 - Susanna Huckstep (1984) - Nadia Bengala (1988) - Martin… - _Alessio_88 : In pratica Alessia Marcuzzi è la Vanessa Incontrada e la Miriam Leone del 2021/2022 (speriamo che tutto venga smentito) - sandrasvojce : non potrò nemmeno andare al cinema per miriam leone -