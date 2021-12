'Cristiano Ronaldo vuole lasciare lo United per il Barcellona' (Di martedì 28 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona. Mundo Deportivo lancia la bomba di mercato, ipotizzando un trasfrimento impensabile, fino a poco tempo fa e destinato a diventare la pista più calda del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021)si è offerto al. Mundo Deportivo lancia la bomba di mercato, ipotizzando un trasfrimento impensabile, fino a poco tempo fa e destinato a diventare la pista più calda del ...

Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona. Mundo Deportivo lancia la bomba di mercato, ipotizzando un trasfrimento impensabile, fino a poco tempo fa e destinato a diventare la pista più calda del ...

Mundo Deportivo: 'Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona' Una bomba lanciata dalla Spagna e destinata a diventare la pista più calda del mercato invernale. Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Barcellona, per trasferirsi nella Liga già nella finestra invernale del mercato. L'indiscrezione arriva da Mundo Deportivo, che parla di contatti diretti tra il ...

Mundo Deportivo: "Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona" Tuttosport Mundo Deportivo: "Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona" Secondo il quotidiano spagnolo, il fuoriclasse portoghese sarebbe pronto a lasciare Manchester. Piquè, regista dell'operazione, ha chiamato Messi ...

Chiesa racconta: 'Ecco cosa vuol dire giocare con Cristiano Ronaldo' Le parole di Chiesa a Repubblica: "I miei idoli? Kakà. Del Piero. Ma poi ho avuto la fortuna di trascorrere un anno con uno dei campioni più ...

