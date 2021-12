'Cristiano Ronaldo vuole lasciare lo United per il Barcellona'. Ma è uno scherzo (Di martedì 28 dicembre 2021) Cristiano Ronaldo si è offerto al Barcellona. Mundo Deportivo lancia la bomba di mercato, ipotizzando un trasfrimento impensabile, fino a poco tempo fa e destinato a diventare la pista più calda del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 dicembre 2021)si è offerto al. Mundo Deportivo lancia la bomba di mercato, ipotizzando un trasfrimento impensabile, fino a poco tempo fa e destinato a diventare la pista più calda del ...

