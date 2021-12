Cristiano Ronaldo finisce sotto accusa, che attacco: “Devastante” (Di martedì 28 dicembre 2021) L’atteggiamento di Cristiano Ronaldo a fine partita fa discutere: arriva l’attacco da parte della leggenda del Manchester United Sono stati tre mesi intensi per Cristiano Ronaldo con il Manchester United.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 28 dicembre 2021) L’atteggiamento dia fine partita fa discutere: arriva l’da parte della leggenda del Manchester United Sono stati tre mesi intensi percon il Manchester United.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

goal : Robert Lewandowski on Cristiano Ronaldo ?? Lionel Messi: - ManUtd_Es : ???? Cristiano Ronaldo ???? Paul Labile Pogba ?????????????? Luke Shaw ???????????? ???? ???????????????? ?? - GoalItalia : I fantasmi di Cristiano Ronaldo e Messi ?? Nonostante abbiano giocato solo metà anno, sono loro i migliori marcator… - Sport_Fair : Periodo deludente per #CristianoRonaldo. E un episodio al termine della partita contro il Newcastle non è stato gra… - platanix1 : ..Ronaldo fuori tempo (massimo??).. #CristianoRonaldo #Cristiano #ManchesterUnited -