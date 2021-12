Crisi idrica, una nuova pandemia e un attacco alieno: le previsioni di Baba Vanga per il 2022 (Di martedì 28 dicembre 2021) Disastri naturali, Crisi idrica e persino un’invasione aliena, sarebbero queste alcune delle previsioni di Baba Vanga per il 2022. previsioni che non sono affatto serene… Ma chi era Baba Vanga? Questo era lo pseudonimo di Vangelia Pandeva Dimitrova, erborista bulgara, con doti da chiaroveggente e mistica, considerata da molti come il Nostradamus dei Balcani. Dopo la perdita della vista, all’età di 12 anni, Vangelia disse di aver ricevuto un raro dono di Dio che le permetteva di vedere nel futuro. E non sarebbero poche le cose che aveva previsto: il disastro di Chernobyl, la morte della principessa Diana e persino l’attentato alle Torri Gemelle. La mistica, scomparsa nel 1996 all’età di 85 anni, avrebbe lasciato delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 28 dicembre 2021) Disastri naturali,e persino un’invasione aliena, sarebbero queste alcune dellediper ilche non sono affatto serene… Ma chi era? Questo era lo pseudonimo di Vangelia Pandeva Dimitrova, erborista bulgara, con doti da chiaroveggente e mistica, considerata da molti come il Nostradamus dei Balcani. Dopo la perdita della vista, all’età di 12 anni, Vangelia disse di aver ricevuto un raro dono di Dio che le permetteva di vedere nel futuro. E non sarebbero poche le cose che aveva previsto: il disastro di Chernobyl, la morte della principessa Diana e persino l’attentato alle Torri Gemelle. La mistica, scomparsa nel 1996 all’età di 85 anni, avrebbe lasciato delle ...

