Covid, verso il taglio della quarantena. Per i vaccinati sarà di 5 giorni (Di martedì 28 dicembre 2021) L’incubazione di Omicron è più breve: la svolta quando sarà prevalente. Contagi aumentati del 57% in 7 giorni, Lazio e Lombardia gialle da lunedì Leggi su repubblica (Di martedì 28 dicembre 2021) L’incubazione di Omicron è più breve: la svolta quandoprevalente. Contagi aumentati del 57% in 7, Lazio e Lombardia gialle da lunedì

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Andiamo verso i 100mila contagi al giorno' #covid - repubblica : Covid, verso il taglio della quarantena. Per i vaccinati sarà di 5 giorni [di Michele Bocci] - Adnkronos : Si valuta la mini #quarantena #covid, ma chi riguarderebbe? #ultimora - BrunellaCalabre : RT @giusmo1: Covid, verso il taglio della quarantena. Per i vaccinati sarà di 5 giorni - zevunderskin : #DontLookUp è la parodia della stupidità dell’essere umano di fronte ed un evento catastrofico esattamente come s… -