Covid Usa oggi, nuovo record di contagi: oltre 500mila in 24 ore (Di martedì 28 dicembre 2021) nuovo record oggi di contagi Covid negli Stati Uniti. Sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali di Covid è salito a 818.371. Secondo quanto riportano i dati del Centers for Disease Control and Prevention Omicron rappresenta il 58,6% di tutti i casi di Covid negli Stati Uniti, mentre il resto è in gran parte Delta a parte lo 0,3% rappresentato da altre varianti. Il primo caso di Omicron negli Usa è stato segnalato il 1 dicembre. Da allora i contagi sono aumentati esponenzialmente, mentre si cercava di contrastarne la diffusione con il richiamo del vaccino. L'articolo proviene da Sbircia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)dinegli Stati Uniti. Sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali diè salito a 818.371. Secondo quanto riportano i dati del Centers for Disease Control and Prevention Omicron rappresenta il 58,6% di tutti i casi dinegli Stati Uniti, mentre il resto è in gran parte Delta a parte lo 0,3% rappresentato da altre varianti. Il primo caso di Omicron negli Usa è stato segnalato il 1 dicembre. Da allora isono aumentati esponenzialmente, mentre si cercava di contrastarne la diffusione con il richiamo del vaccino. L'articolo proviene da Sbircia ...

