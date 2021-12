Covid Usa oggi, nuovo record di contagi: oltre 500mila in 24 ore (Di martedì 28 dicembre 2021) nuovo record oggi di contagi Covid negli Stati Uniti. Sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali di Covid è salito a 818.371. Si registra un leggero calo del 5% nella media settimanale dei decessi per Covid. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021)dinegli Stati Uniti. Sono stati 512.533 nelle ultime 24 ore. Il numero totale di persone infettate dal virus è salito a 52.794.834, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University e il bilancio delle vittime totali diè salito a 818.371. Si registra un leggero calo del 5% nella media settimanale dei decessi per. L'articolo proviene da Italia Sera.

