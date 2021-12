Covid, svolta Usa. Quarantena ridotta a 5 giorni per i positivi (Di martedì 28 dicembre 2021) Isolamento per le persone che risultano positive al Covid - 19 ridotto da 10 a cinque giorni se asintomatici. La svolta è delle autorità sanitarie Usa. Tuttavia, è necessario continuare a indossare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Isolamento per le persone che risultano positive al- 19 ridotto da 10 a cinquese asintomatici. Laè delle autorità sanitarie Usa. Tuttavia, è necessario continuare a indossare ...

Advertising

AurelianoStingi : Con il continuo emergere di nuove varianti #Covid_19 è difficile immaginare come e quando questa situazione finirà.… - AcerboLivio : Quarantena covid, isolamento ridotto per positivi asintomatici: svolta Usa – Adnkronos - zazoomblog : Quarantena covid isolamento ridotto per positivi asintomatici: svolta Usa - #Quarantena #covid #isolamento - zazoomblog : Quarantena covid ridotta per positivi asintomatici svolta Usa - #Quarantena #covid #ridotta #positivi - salernonotizie : Covid, Brunetta: “Svolta grazie ai vaccini, accelerare terze dosi e vaccinazioni bambini” -