Covid: somministrati 108.948.819 vaccini, terza dose per quasi 57% popolazione (Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - E' di 108.948.819 il totale delle somministrazioni di vaccini in Italia, secondo l'ultimo dato aggiornato diffuso dal governo. In particolare, ad aver completato il ciclo vaccinale sono 46.263.212 di persone, pari all'85,66% della popolazione over-12, mentre l'88,82% di italiani over-12 ha ricevuto almeno una dose. Il 56,97% degli italiani ha effettuato la 'terza dose', pari a 17.662.472 persone, il totale dei guariti (da al massimo 6 mesi) è di 392.350, pari allo 0,73% degli over-12. Nella fascia 5-11 anni, infine, il 5,33% ha ricevuto almeno una dose, pari a 194.995 unità.

