Covid, Silvestri: Il virus si sta raffreddorizzando. Ma solo per i vaccinati (Di martedì 28 dicembre 2021) “I dati che raccogliamo ogni giorno indicano che la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui vaccinati. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati. La speranza è che – come dice qualcuno – il virus si stia raffreddorizzando”. Lo afferma il virologo italiano Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Chi non si vaccina sulla base della sua idea di libertà individuale fa pagare un prezzo alto agli altri e rischia moltissimo lui stesso. No-vax l’80 per cento di ricoverati: riflettano su questo i milioni di italiani che ancora rifiutano il vaccino” sottolinea. “Va sempre fatta pressione sui non ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) “I dati che raccogliamo ogni giorno indicano che la variante Omicron, benché molto trasmissibile, è meno aggressiva e molto di rado ha conseguenze serie sui. La controprova l’abbiamo dagli ospedali che non sono sotto pressione nemmeno nella Londra con un milione di contagiati. La speranza è che – come dice qualcuno – ilsi stia”. Lo afferma il virologo italiano Guido, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. “Chi non si vaccina sulla base della sua idea di libertà individuale fa pagare un prezzo alto agli altri e rischia moltissimo lui stesso. No-vax l’80 per cento di ricoverati: riflettano su questo i milioni di italiani che ancora rifiutano il vaccino” sottolinea. “Va sempre fatta pressione sui non ...

