Covid Sicilia, “zona gialla tra qualche giorno” (Di martedì 28 dicembre 2021) “Non siamo ancora zona gialla in Sicilia, e questo è merito della comunità, temiamo di esserlo tra qualche giorno”. Così, a Omnibus su La 7 il Governatore Siciliano Nello Musumeci. “Ogni nostra attenzione è destinata non solo alla tutela della salute, specie dei più fragili e dei ragazzi – dice Musumeci – ma anche ad evitare di bloccare il settore economico che da noi sarebbe una catastrofe. Oggi adotteremo le misure necessarie”. Musumci sottolinea che “in Sicilia l’85 per cento dei cittadini ha almeno una dose di vaccino, il ciclo completo ha raggiunto l’81,73 per cento di Siciliani, stiamo notando una crescita delle prime dosi negli ultimi giorni. L’area dei no vax si sta frantumando tra i pochi irriducibili e chi sta superando lo stato di iniziale ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) “Non siamo ancorain, e questo è merito della comunità, temiamo di esserlo tra”. Così, a Omnibus su La 7 il Governatoreno Nello Musumeci. “Ogni nostra attenzione è destinata non solo alla tutela della salute, specie dei più fragili e dei ragazzi – dice Musumeci – ma anche ad evitare di bloccare il settore economico che da noi sarebbe una catastrofe. Oggi adotteremo le misure necessarie”. Musumci sottolinea che “inl’85 per cento dei cittadini ha almeno una dose di vaccino, il ciclo completo ha raggiunto l’81,73 per cento dini, stiamo notando una crescita delle prime dosi negli ultimi giorni. L’area dei no vax si sta frantumando tra i pochi irriducibili e chi sta superando lo stato di iniziale ...

