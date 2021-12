Covid: si valuta la quarantena breve per i vaccinati (Di martedì 28 dicembre 2021) L’ipotesi è di una riduzione dell’isolamento tra i 3 e i 5 giorni per i vaccinati contro il Covid con la dose booster Il Covid continua a diffondersi a macchia d’olio spinto dai contagi della nuova variante Omicron. Adesso, il Comitato tecnico scientifico è convocato per mercoledì 29 dicembre per pronunciarsi sull’eventuale accorciamento dei tempi di quarantena per i vaccinati con dose booster che vengono a contatto con persone risultate positive. A premere per una revisione delle regole, al fine di evitare la paralisi del Paese, erano state le Regioni. La quarantena per i vaccinati con terza dose, ora di 7 giorni, potrebbe essere ridotta tra i 3 e i 5 giorni. Le nuove regole cambierebbero la politica sulla gestione della pandemia così come le ... Leggi su zon (Di martedì 28 dicembre 2021) L’ipotesi è di una riduzione dell’isolamento tra i 3 e i 5 giorni per icontro ilcon la dose booster Ilcontinua a diffondersi a macchia d’olio spinto dai contagi della nuova variante Omicron. Adesso, il Comitato tecnico scientifico è convocato per mercoledì 29 dicembre per pronunciarsi sull’eventuale accorciamento dei tempi diper icon dose booster che vengono a contatto con persone risultate positive. A premere per una revisione delle regole, al fine di evitare la paralisi del Paese, erano state le Regioni. Laper icon terza dose, ora di 7 giorni, potrebbe essere ridotta tra i 3 e i 5 giorni. Le nuove regole cambierebbero la politica sulla gestione della pandemia così come le ...

