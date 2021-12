Covid | Scalfarotto | ‘bene governo valuti nuove regole per quarantena vaccinati’

(Di martedì 28 dicembre 2021) Roma, 28 dic. (Adnkronos) – “Condivido la preoccupazione che in molti hanno espresso: considerata l’elevata contagiosità della nuova variante, se non si cambiano ledellasui vaccinati, si rischia di bloccare il Paese. Bene quindi che ilstia facendo questa valutazione”. Così Ivandi Iv, sottosegretario all’Interno, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

