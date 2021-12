Covid – “Ridurre la quarantena? Urge prima valutare l’impatto sui ricoveri”, spiega il dirigente medico della Polizia dentro al Cts (Di martedì 28 dicembre 2021) ”E’ vero che visti i dati dei contagiati da un punto di vista socio-economico c’è il rischio che il Paese si fermi, perché potenzialmente potremmo avere milioni di persone bloccate a casa. E’ già accaduto per gli aerei che sono rimasti a terra a causa degli equipaggi in quarantena. D’altro canto non si può sottovalutare che c’è un rischio oggettivo perché riducendo la quarantena per i contatti stretti dei positivi si manderebbero in giro persone che potenzialmente possono infettarne altre, compresi i non vaccinati. In questo caso si potrebbe avere un effetto rebound sui ricoveri’’. La situazione è quella che è: i contagi continuano ad allargarsi a macchia d’olio e, con l’attuale sistema della quarantena, non ci vuole molto ad immaginare di qui a poco un vero e proprio blocco del Paese. ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) ”E’ vero che visti i dati dei contagiati da un punto di vista socio-economico c’è il rischio che il Paese si fermi, perché potenzialmente potremmo avere milioni di persone bloccate a casa. E’ già accaduto per gli aerei che sono rimasti a terra a causa degli equipaggi in. D’altro canto non si può sottoche c’è un rischio oggettivo perché riducendo laper i contatti stretti dei positivi si manderebbero in giro persone che potenzialmente possono infettarne altre, compresi i non vaccinati. In questo caso si potrebbe avere un effetto rebound sui’’. La situazione è quella che è: i contagi continuano ad allargarsi a macchia d’olio e, con l’attuale sistema, non ci vuole molto ad immaginare di qui a poco un vero e proprio blocco del Paese. ...

GiovaQuez : Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano… - happyproudhuman : RT @GiovaQuez: Il Cts si esprimerà nei prossimi giorni sulla richiesta di ridurre la quarantena per i contatti stretti che abbiano già rice… - RobStylesP1 : RT @uomonero23: Chi chiede l'#ObbligoVaccinale è solo un povero rincoglionito cerebroleso. I #vaccini non proteggono dal contagio, i dati… - uomonero23 : Chi chiede l'#ObbligoVaccinale è solo un povero rincoglionito cerebroleso. I #vaccini non proteggono dal contagio,… - cymarysol : RT @ILupobianco: ???? Francia:?oltre 180mila in 24 ore Sono più di 180.000 i contagi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Francia, un… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ridurre La Danimarca ha il più alto tasso di infezioni al mondo, dominante Omicron. Boom contagi in Francia ...Con oltre due milioni di persone in isolamento a causa di contatti con persone positive al Covid, ... L'ipotesi è quella di ridurre, da inizio gennaio, l'isolamento dei contatti a 3 - 5 giorni per chi ...

Vergallo (anestesisti - rianimatori): 'Tra 3 settimane, terapie intensive piene' ...la capacità di erogare l'assistenza e le cure ai pazienti non Covid'. 'Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace un lockdown per i non vaccinati che andare a ridurre la ...

Covid, Sileri: sensato ridurre quarantena e isolamento Sky Tg24 Quanto dura il periodo di incubazione della variante Omicron L’ECDC specifica che la COVID-19 ha un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni, ma i sintomi da variante Omicron si manifesterebbero in ...

L’Istituto Zooprofilattico all’attacco dei test sierologici: “Non sono attendibili…” Come spiegato dal Dott. Francesco Bonfante, ricercatore presso l’omonimo istituto, i test a disposizione si basano su un modello di virus di 2 anni fa e quindi non prendono minimamente in considerazio ...

...Con oltre due milioni di persone in isolamento a causa di contatti con persone positive al, ... L'ipotesi è quella di, da inizio gennaio, l'isolamento dei contatti a 3 - 5 giorni per chi ......la capacità di erogare l'assistenza e le cure ai pazienti non'. 'Sotto il profilo sanitario, l'abbiamo visto in Germania, è più efficace un lockdown per i non vaccinati che andare ala ...L’ECDC specifica che la COVID-19 ha un periodo di incubazione medio di 5-6 giorni, ma i sintomi da variante Omicron si manifesterebbero in ...Come spiegato dal Dott. Francesco Bonfante, ricercatore presso l’omonimo istituto, i test a disposizione si basano su un modello di virus di 2 anni fa e quindi non prendono minimamente in considerazio ...