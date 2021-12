Covid, restrizioni solo per non vaccinati. Dalla medicina alla politica: chi è favorevole (Di martedì 28 dicembre 2021) Il costante aumento dei casi di coronavirus porta a guardare all'esempio della Germania, che dopo aver imposto rigidi limiti alla circolazione dei non immunizzati ha visto crollare la curva del contagio. Si dicono favorevoli a un "lockdown" solo per no vax i medici Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco. È della stessa idea Matteo Renzi, mentre Massimiliano Fedriga accoglie l'ipotesi di mantenere la quarantena solo per i non vaccinati Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 dicembre 2021) Il costante aumento dei casi di coronavirus porta a guardare all'esempio della Germania, che dopo aver imposto rigidi limiticircolazione dei non immunizzati ha visto crollare la curva del contagio. Si dicono favorevoli a un "lockdown"per no vax i medici Matteo Bassetti e Fabrizio Pregliasco. È della stessa idea Matteo Renzi, mentre Massimiliano Fedriga accoglie l'ipotesi di mantenere la quarantenaper i non

Advertising

AndreaMarcucci : In Austria ed in Germania le restrizioni per #novax stanno funzionando. Facciamolo anche in Italia, non c’è alternativa. #Covid_19 - ilriformista : “Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i no vax”. Ad affermarlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi… - Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - andreastoolbox : Covid, ipotesi restrizioni solo per non vaccinati: chi è favorevole | Sky TG24 - GOLDRAKE_AVANTI : Certo che vedere in tv #renzi allarmato, che da indicazioni sulle restrizioni ai positivi al #Covid_19, dopo aver f… -