Covid, record di casi in 24 ore nel Regno Unito e in Francia. Negli Usa 512mila contagi in un giorno: mai così tanti da inizio pandemia (Di martedì 28 dicembre 2021) È record di positivi in un giorno in diverse parti del mondo. Nel Regno Unito i casi sono stati 129.471 in 24 ore, mentre in Francia si è sfiorata quota 180mila casi. Anche gli Stati Uniti fanno i conti con la nuova ondata, dovuta in larga parte anche alla variante Omicron, che ha portato un boom di contagi: 512.533 in un giorno, il numero più alto da inizio pandemia. Intanto la Danimarca è maglia nera per tasso di infezione: con 1612 casi ogni 100mila abitanti è suo il primato mondiale. Regno Unito – Nel Paese che ha provato ad arginare il virus anticipando la terza dose, i contagi hanno raggiunto quota 129.471 in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Èdi positivi in unin diverse parti del mondo. Nelsono stati 129.471 in 24 ore, mentre insi è sfiorata quota 180mila. Anche gli Stati Uniti fanno i conti con la nuova ondata, dovuta in larga parte anche alla variante Omicron, che ha portato un boom di: 512.533 in un, il numero più alto da. Intanto la Danimarca è maglia nera per tasso di infezione: con 1612ogni 100mila abiè suo il primato mondiale.– Nel Paese che ha provato ad arginare il virus anticipando la terza dose, ihanno raggiunto quota 129.471 in un ...

