Covid, psicologi: "Per italiani feste in isolamento colpo finale" (Di martedì 28 dicembre 2021) L'imprevedibilità della pandemia "sta creando una sovrapposizione che dopo il terzo inverno di emergenza sanitaria, ha aumentato la stanchezza e l'ansia degli italiani. C'è preoccupazione perché non si vede la fine anche dopo aver diligentemente fatto tre dosi di vaccino e poi c'è anche l'incremento delle quarantene. Una situazione di stress psicologico che mette in sofferenza gli anziani e i più giovani, con un Natale spesso rovinato per l'isolamento o il sospetto di essere contagiati. L'ultimo colpo ad una situazione già pesante". Così all'Adnkronos Salute il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (Cnop), David Lazzari che sull'ipotesi di una mini quarantena per chi, vaccinato, è entrato in contatto con un positivo, "è una questione medica, quindi se c'è l'ok del Cts vuol dire ...

