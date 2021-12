Covid, Oms fallisce l’obiettivo di vaccinare il 40% dell’umanità (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) fallirà l’obiettivo di vaccinare contro la Covid-19 il 40% della popolazione in ogni Paese del mondo entro fine anno, con ritardi particolarmente gravi in Africa. La metà dei 194 Paesi membri dell’Oms non raggiungerà l’obiettivo in tempo e in una quarantina di Stati la percentuale dei vaccinati contro la malattia provocata dal Sars-CoV-2 è inferiore al 10% della popolazione. L’Oms ha dato la colpa all’accaparramento di vaccini, in particolare da parte di una manciata di Paesi occidentali, che stanno già somministrando le terze dosi. Nel mondo, ad oggi sono state somministrate 8,6 mld di dosi di vaccini anti-Covid, ma per lo più in Paesi ad alto reddito che disponevano delle risorse per assicurarsi contratti con le case produttrici. Dozzine di altri ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) falliràdicontro la-19 il 40% della popolazione in ogni Paese del mondo entro fine anno, con ritardi particolarmente gravi in Africa. La metà dei 194 Paesi membri dell’Oms non raggiungeràin tempo e in una quarantina di Stati la percentuale dei vaccinati contro la malattia provocata dal Sars-CoV-2 è inferiore al 10% della popolazione. L’Oms ha dato la colpa all’accaparramento di vaccini, in particolare da parte di una manciata di Paesi occidentali, che stanno già somministrando le terze dosi. Nel mondo, ad oggi sono state somministrate 8,6 mld di dosi di vaccini anti-, ma per lo più in Paesi ad alto reddito che disponevano delle risorse per assicurarsi contratti con le case produttrici. Dozzine di altri ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Oms: 'Non si esce da una pandemia con i booster' #oms - Adnkronos : #Covid, Oms: “Non si esce da pandemia a colpi di booster”. - Canone_Inverso_ : RT @IAlianna_: Lapsus freudiano? Il direttore dell'OMS afferma che i booster di Covid vengono utilizzati per 'uccidere i bambini' durante l… - AlbAuror : Omicron, OMS :' è molto probabile che che è vaccinato o è guarito da Covid s'infetti o s'infetti nuovamente' !!! A… - elisapunto : RT @DomaniGiornale: Niente #smartworking, in Italia si continua a lavorare in presenza nonostante gli appelli dell’Oms e le ricerche che mo… -