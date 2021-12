Covid oggi Veneto, 7.403 contagi e 29 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 7.403 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 29 morti. Calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 7.403 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 29. Calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8). L'articolo proviene da Italia Sera.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi "Volevi essere re...". Il dolore di Cruciani per Mauro da Mantova ... 61enne di Curtatone, è morto ieri sera nell'ospedale dove era stato ricoverato per Covid . A ... E oggi ho ricevuto un colpo al cuore ". Perchè Buratti era ormai una delle colonne portanti della Zanzara.

Nutanix: anche il 2022 all'insegna del multicloud ibrido Ciò ha aperto gli occhi ai manager di migliaia di aziende in tutto il mondo, oggi certamente più ... La sfida di assumere e trattenere grandi talenti nell'era post Covid diventerà la ragione principale ...

Covid, news. Quarantena breve, governo convoca Cts domani. Usa la riducono a 5 gg. LIVE Sky Tg24 Calcio: Barcellona, Jordi Alba positivo al Covid Barcellona, 28 dic. - C'è un altro calciatore positivo al Covid in casa Barcellona. Dopo Dani Alves e Clement Lenglet, anche Jordi Alba è risultato positivo dopo l'ultimo ciclo di tamponi. Il terzino ...

Annullato IPO San Marino Niente da fare per l’IPO San Marino. Il torneo in programma dal 5 all’11 gennaio è stato ufficialmente annullato ieri dopo le nuove misure di emergenza anti-COVID varate nella Repubblica del Titano, ...

