Covid oggi VdA, 253 contagi: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Nessun nuovo decesso e 253 nuovi contagi da coronavirus oggi, 28 dicembre, in Valle d'Aosta secondo i numeri del bollettino Covid. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 15.317. I positivi attuali sono 1.379 di cui 1.348 in isolamento domiciliare, 29 ricoverati in ospedale, due in terapia intensiva. I guariti sono 13.451, +109 rispetto a ieri. Il totale dei casi fino ad oggi testati è di 107.176 unità mentre i tamponi effettuati complessivamente sono 348.516. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d'Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 487. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

