Covid oggi Toscana, 4.453 contagi: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Record di nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Toscana, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 anticipati dal presidente della regione Eugenio Giani via social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.453 su 57.458 test di cui 17.058 tamponi molecolari e 40.400 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 7,75% (44,6% sulle prime diagnosi)", si legge nel post. Più che dimezzato il tasso dei nuovi positivi sul totale dei test effettuati, che passa dal 16,11% di ieri (47,2% sulle prime diagnosi) al 7,75% di oggi (44,6% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

