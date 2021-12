Covid oggi Svizzera, 13.375 contagi e 17 morti in un giorno (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid in Svizzera, 13.375 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Sono state 124 le persone ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp segnalava 8.167 casi, 32 decessi e 152 ricoveri. Negli ultimi 14 giorni, il numero totale di infezioni è pari a 126.368, ovvero 1450,95 ogni 100.000 abitanti. Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 674 persone. I pazienti Covid occupano il 38,90% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso di occupazione globale del 78,60%. Nel corso delle ultime 24 ore, indica l’Ufsp, sono stati trasmessi i risultati di 51.051 test. Il tasso di positività è del 26,2%, contro il 16,1% della settimana scorsa. La variante Omicron rappresenta il 57,8% dei casi esaminati in dettaglio, che ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021)in, 13.375 nuovi casi e 17nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Sono state 124 le persone ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp segnalava 8.167 casi, 32 decessi e 152 ricoveri. Negli ultimi 14 giorni, il numero totale di infezioni è pari a 126.368, ovvero 1450,95 ogni 100.000 abitanti. Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 674 persone. I pazientioccupano il 38,90% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso di occupazione globale del 78,60%. Nel corso delle ultime 24 ore, indica l’Ufsp, sono stati trasmessi i risultati di 51.051 test. Il tasso di positività è del 26,2%, contro il 16,1% della settimana scorsa. La variante Omicron rappresenta il 57,8% dei casi esaminati in dettaglio, che ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Mascherine Ffp2 introvabili o a prezzi carissimi: 'Denunciate le speculazioni' ...tre euro Dopo l'introduzione delle nuove misure volute dal Governo per arginare i contagi da Covid -... 'Così come accaduto all'inizio della pandemia, anche oggi assistiamo a ritocchi al rialzo dei ...

Per sconfiggere il Covid bisogna introdurre l'obbligo vaccinale Il rispetto dei principi che ho appena esposto è la ragione per cui oggi non vengono effettuate ... Fatti Covid, l'aumento dei casi in Italia richiede a gennaio un breve lockdown Andrea Casadio Tanto ...

Covid, news. Pfizer: in primavera vaccino Omicron. Quarantena breve, convocato Cts. LIVE Sky Tg24 Covid oggi Campania, 7.181 contagi e 18 morti: bollettino 28 dicembre Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in ...

Ristorazione, dal 1 gennaio 200 mila lavoratori senza copertura La pandemia continua a fare paura, è inutile negarlo, e soprattutto continua a colpire i settori del turismo e della ristorazione, tanto che senza una proroga degli ammortizzatori sociali Covid circa ...

