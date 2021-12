Covid oggi Svizzera, 13.375 contagi e 17 morti in un giorno (Di martedì 28 dicembre 2021) Covid in Svizzera, 13.375 nuovi casi e 17 morti nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Sono state 124 le persone ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp segnalava 8.167 casi, 32 decessi e 152 ricoveri. Negli ultimi 14 giorni, il numero totale di infezioni è pari a 126.368, ovvero 1450,95 ogni 100.000 abitanti. Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 674 persone. I pazienti Covid occupano il 38,90% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso di occupazione globale del 78,60%. Nel corso delle ultime 24 ore, indica l’Ufsp, sono stati trasmessi i risultati di 51.051 test. Il tasso di positività è del 26,2%, contro il 16,1% della settimana scorsa. La variante Omicron rappresenta il 57,8% dei casi esaminati in dettaglio, che ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021)in, 13.375 nuovi casi e 17nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dall’Ufficio federale della sanità pubblica (Ufsp). Sono state 124 le persone ricoverate in ospedale. Una settimana fa, l’Ufsp segnalava 8.167 casi, 32 decessi e 152 ricoveri. Negli ultimi 14 giorni, il numero totale di infezioni è pari a 126.368, ovvero 1450,95 ogni 100.000 abitanti. Attualmente sono ricoverate in terapia intensiva 674 persone. I pazientioccupano il 38,90% dei posti disponibili in questi reparti, con un tasso di occupazione globale del 78,60%. Nel corso delle ultime 24 ore, indica l’Ufsp, sono stati trasmessi i risultati di 51.051 test. Il tasso di positività è del 26,2%, contro il 16,1% della settimana scorsa. La variante Omicron rappresenta il 57,8% dei casi esaminati in dettaglio, che ...

