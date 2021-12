Covid oggi Puglia, 1.957 contagi e nessun morto: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 1.957 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 50.072 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 546; Bat: 191; Brindisi: 191; Foggia: 224; Lecce: 507; Taranto: 206; Residenti fuori regione: 86; Provincia in definizione: 6. Sono 13.880 le persone attualmente positive, 199 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 296.265 casi totali; 5.491.910 tamponi eseguiti; 275.430 persone guarite e 6.955 le persone decedute. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 1.957 i nuovida coronavirus28in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 50.072 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 546; Bat: 191; Brindisi: 191; Fa: 224; Lecce: 507; Taranto: 206; Residenti fuori regione: 86; Provincia in definizione: 6. Sono 13.880 le persone attualmente positive, 199 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 296.265 casi totali; 5.491.910 tamponi eseguiti; 275.430 persone guarite e 6.955 le persone decedute. L'articolo proviene da Italia Sera.

