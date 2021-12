Covid oggi Lombardia, 28.795 contagi e 28 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 28.795 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 28 morti. In Lombardia sono 34.980 le vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 224.557, mentre il rapporto test-positivi si attesta al 12,8%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, che sono 193 (+6), così come il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.698 (+159). Sono 12.235 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.671 a Milano città, stando a quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 2.024 casi, ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 28.795 i nuovida coronavirus282021 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 28. Insono 34.980 le vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 224.557, mentre il rapporto test-positivi si attesta al 12,8%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, che sono 193 (+6), così come il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.698 (+159). Sono 12.235 i positivi alregistrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.671 a Milano città, stando a quanto emerge dai dati diffusi da Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 2.024 casi, ...

