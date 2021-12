Covid oggi Liguria, 1.146 contagi e 12 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 1.146 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 28 dicembre 2021, in Liguria secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.807 tamponi molecolari e 17.910 antigenici rapidi. I ricoverati sono 549, 4 in più da ieri, e 41 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Al momento nella Regione ci sono 14. 184 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 648, Imperia a 174, La Spezia a 186 e Savona a 118. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 1.146 i nuovida Coronavirus, martedì 282021, insecondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 12. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.807 tamponi molecolari e 17.910 antigenici rapidi. I ricoverati sono 549, 4 in più da ieri, e 41 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Al momento nella Regione ci sono 14. 184 positivi. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 648, Imperia a 174, La Spezia a 186 e Savona a 118. L'articolo proviene da Italia Sera.

