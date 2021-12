Covid oggi Lazio, 4.288 contagi e 19 morti. A Roma 2.114 nuovi casi (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 4.288 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 28 dicembre 2021, nel Lazio secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19 morti. A Roma 2.114 nuovi casi in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.838 tamponi molecolari e 66.119 antigenici con un tasso di positività al 4,8%. I ricoverati sono 1.025, mentre sono stabili le terapie intensive occupate a 135. Nel dettaglio i casi e i contagi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del Lazio. Asl Roma 1: sono 1.067 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 828 i nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 4.288 ida Coronavirus, martedì 28 dicembre 2021, nelsecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19. A2.114in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 23.838 tamponi molecolari e 66.119 antigenici con un tasso di positività al 4,8%. I ricoverati sono 1.025, mentre sono stabili le terapie intensive occupate a 135. Nel dettaglio ie inelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie del. Asl1: sono 1.067 ie 2 i decessi; Asl2: sono 828 i...

