Covid oggi Italia, record contagi: 78.313 casi e 202 morti (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%. Sono 1.145 le terapie intensive occupate con 119 ingressi da ieri. Sono 366 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 10.089 persone. CAMPANIA – Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 78.313 i nuovida Coronavirus in, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%. Sono 1.145 le terapie intensive occupate con 119 ingressi da ieri. Sono 366 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 10.089 persone. CAMPANIA – Sono 7.181 i nuovida coronavirus in Campania secondo il bollettino di, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma ...

