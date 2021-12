Covid oggi Italia, record contagi: 78.313 casi e 202 morti (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 dicembre 2021) (Adnkronos) – Sono 78.313 i nuovida Coronavirus in, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - RaiNews : Il governo finlandese ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a tutti gli stranieri non vaccinati, da oggi e fino… - capuanogio : Non esiste alcuna analogia tra il pre #JuventusNapoli dell’ottobre 2020 e quello di oggi. E cominciare a discutere… - filo_78 : RT @ElGusty99523701: Ristorante xxx, di noto comune dell'alta Valle del Tevere, annulla cenone ultimo dell'anno al decimo tavolo disdettato… - servingcunt_ : non il mio parrucchiere a letto con il covid adesso chi cazzo me li taglia i capelli io NON VOGLIO andare da un alt… -