Covid oggi Italia, l’allarme: “Ancora 3 settimane, poi terapie intensive piene” (Di martedì 28 dicembre 2021) Nell’Italia alle prese con una nuova ondata di contagi da Covid e variante Omicron, “abbiamo Ancora 3-4 settimane prima che le terapie intensive arrivino a riempirsi. E’ il tempo che passa tra un contagio, la progressione della malattia severa, il ricovero e poi la terapia intensiva. A metà gennaio potremmo avere i posti letto di rianimazione Covid totalmente occupati. Tutto questo potrebbe essere ancor più diluito nel tempo se le ultime strette sulle misure prese dal Governo avranno degli effetti. Ma attenzione, ci sono poi alcune Regioni che hanno dati peggiori e già oggi sono in sofferenza”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri Italiani ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Nell’alle prese con una nuova ondata di contagi dae variante Omicron, “abbiamo3-4prima che learrivino a riempirsi. E’ il tempo che passa tra un contagio, la progressione della malattia severa, il ricovero e poi la terapia intensiva. A metà gennaio potremmo avere i posti letto di rianimazionetotalmente occupati. Tutto questo potrebbe essere ancor più diluito nel tempo se le ultime strette sulle misure prese dal Governo avranno degli effetti. Ma attenzione, ci sono poi alcune Regioni che hanno dati peggiori e giàsono in sofferenza”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Alessandro Vergallo, presidente nazionale dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalierini ...

Advertising

Adnkronos : Covid, Sileri: “Lockdown per i #nonvaccinati? Non serve, restrizioni ci sono già con il #GreenPassrafforzato”. - rtl1025 : ???? ''Buongiorno da me e dal mio virus che circola. Ieri avevo 38 di febbre, oggi 37,2. Non è che questi tamponi rap… - Adnkronos : #Covid in Francia, Castex: 'Situazione tesa, #terzadose a 3 mesi'. - FI69interista : RT @TgrRaiCalabria: #coronavirus, il piano della #Calabria per evitare il collasso degli ospedali: 68 nuovi posti letto e strutture convert… - harryslildevil : @SW33TH4BIT Buongiorno, va tutto bene anche se oggi c'è il funerale di nonna ma non posso andare perché sto in came… -