Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Mentre i contagi continuano a salire, la variante Omicron si diffonde e si pensa di ridurre i tempi della quarantena, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Record di nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19.. Si ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, martedì 282021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Mentre icontinuano a salire, la variante Omicron si diffonde e si pensa di ridurre i tempi della quarantena, ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Record di nuovida coronavirus28in Toscana, secondo i dati dell’ultimo-19.. Si ...

