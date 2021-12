Covid oggi Italia, Bambino Gesù: “Posti letto tutti occupati” (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la nuova ondata di contagi Covid in Italia, “ci aspettavamo una crescita dei casi tra i bambini, con aumento dei positivi e dei ricoveri. E così è stato: oggi abbiamo i Posti letto Covid tutti occupati, con in media una degenza breve, una situazione molto simile a quella della prima ondata. Abbiamo 14 bambini ricoverati e 2 in pronto soccorso che saranno ricoverati. L’età media dei ricoverati, al 24 dicembre, vede il 55% sotto i 5 anni, il 24% sopra 12 anni e il 21% tra 5-12 anni. Si sta abbassando l’età, se analizziamo il dato vediamo che c’è un incremento di positivi sotto l’anno di età e in particolare sotto i tre mesi, le fasce che ci hanno impegnato di più anche nelle altre fasi della pandemia”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Andrea ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Con la nuova ondata di contagiin, “ci aspettavamo una crescita dei casi tra i bambini, con aumento dei positivi e dei ricoveri. E così è stato:abbiamo i, con in media una degenza breve, una situazione molto simile a quella della prima ondata. Abbiamo 14 bambini ricoverati e 2 in pronto soccorso che saranno ricoverati. L’età media dei ricoverati, al 24 dicembre, vede il 55% sotto i 5 anni, il 24% sopra 12 anni e il 21% tra 5-12 anni. Si sta abbassando l’età, se analizziamo il dato vediamo che c’è un incremento di positivi sotto l’anno di età e in particolare sotto i tre mesi, le fasce che ci hanno impegnato di più anche nelle altre fasi della pandemia”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Andrea ...

