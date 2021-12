Covid oggi in Alto Adige, 502 contagi e 2 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 502 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 28 dicembre, in Alto Adige. Due i decessi. Lo riferisce il bollettino con i datiCovid della Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi.I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 502 i nuovida coronavirus rilevati, 28, in. Due i decessi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi.I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253). L'articolo proviene da Italia Sera.

