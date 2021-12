Covid oggi in Alto Adige, 502 contagi e 2 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 502 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 28 dicembre, in Alto Adige. Due i decessi. Lo riferisce il bollettino con i datiCovid della Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi.I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 502 i nuovida coronavirus rilevati, 28, in. Due i decessi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi.I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Mascherine Ffp2 introvabili o a prezzi carissimi: 'Denunciate le speculazioni' ...tre euro Dopo l'introduzione delle nuove misure volute dal Governo per arginare i contagi da Covid -... 'Così come accaduto all'inizio della pandemia, anche oggi assistiamo a ritocchi al rialzo dei ...

Per sconfiggere il Covid bisogna introdurre l'obbligo vaccinale Il rispetto dei principi che ho appena esposto è la ragione per cui oggi non vengono effettuate ... Fatti Covid, l'aumento dei casi in Italia richiede a gennaio un breve lockdown Andrea Casadio Tanto ...

Covid, news. Pfizer: in primavera vaccino Omicron. Quarantena breve, convocato Cts. LIVE Sky Tg24 Covid oggi Campania, 7.181 contagi e 18 morti: bollettino 28 dicembre Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in ...

Ristorazione, dal 1 gennaio 200 mila lavoratori senza copertura La pandemia continua a fare paura, è inutile negarlo, e soprattutto continua a colpire i settori del turismo e della ristorazione, tanto che senza una proroga degli ammortizzatori sociali Covid circa ...

