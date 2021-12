Covid oggi Fvg, 737 contagi e 4 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 737 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,77%. Sono inoltre 14.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 289 casi (1,93%). La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 anni (19,67%), seguita dalla 30-39 (16,42), dalla 20-29 (15,60), dalla 0-19 (14,93%) e infine dalla 50-59 (14,79%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 283, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 737 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, 282021, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 4. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi, con una percentuale di positività del 6,77%. Sono inoltre 14.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 289 casi (1,93%). La prima fascia d’età per quel che riguarda ilo è la 40-49 anni (19,67%), seguita dalla 30-39 (16,42), dalla 20-29 (15,60), dalla 0-19 (14,93%) e infine dalla 50-59 (14,79%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 283, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla ...

