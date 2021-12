Covid oggi Francia, contagi record: quasi 180mila (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 179.807 i nuovi contagi da coronavirus registrati in Francia nelle ultime 24 ore. Il picco precedente era di 104.611 contagi sabato. La media di infezioni registrata quotidianamente negli ultimi sette giorni è di 87.214 casi. La pressione sugli ospedali del Paese continua ad aumentare. oggi i nuovi ricoveri sono stati 2.110 (contro i 1.634 del giorno prima). Il totale dei malati di Covid ricoverati è di 17.405. Sono stati 417 i pazienti ricoverati oggi nei servizi di terapia intensiva in Francia, contro i 328 di ieri, per un totale di 3.416 persone assistite nei reparti specializzati nella cura dei casi più gravi. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie francesi, aggiornando il numero dei casi e dei ricoveri per Covid-19 nelle ultime 24 ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 179.807 i nuovida coronavirus registrati innelle ultime 24 ore. Il picco precedente era di 104.611sabato. La media di infezioni registrata quotidianamente negli ultimi sette giorni è di 87.214 casi. La pressione sugli ospedali del Paese continua ad aumentare.i nuovi ricoveri sono stati 2.110 (contro i 1.634 del giorno prima). Il totale dei malati diricoverati è di 17.405. Sono stati 417 i pazienti ricoveratinei servizi di terapia intensiva in, contro i 328 di ieri, per un totale di 3.416 persone assistite nei reparti specializzati nella cura dei casi più gravi. A renderlo noto sono state le autorità sanitarie francesi, aggiornando il numero dei casi e dei ricoveri per-19 nelle ultime 24 ...

