Covid oggi Campania, 7.181 contagi e 18 morti: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Nella giornata di ieri effettuati 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), 534 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+18 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 7.181 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 28. Si registrano inoltre altri 18: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Nella giornata di ieri effettuati 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. Insono 35 i pazientiricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), 534 i pazientiricoverati nei reparti di degenza (+18 rispetto al dato diffuso ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

