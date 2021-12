Covid oggi Abruzzo, 696 nuovi contagi e un morto: bollettino 28 dicembre (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 696 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 28 dicembre 2021, secondo i numeri del bollettino Covid della regione. Registrato un morto. I nuovi casi (di età compresa tra 1 e 94 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 97.712. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.025 tamponi molecolari e 29.836 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,99%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Chieti) e sale a 2.631. Sono 160 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9709 (+470 rispetto a ieri) sono in ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 dicembre 2021) Sono 696 ida coronavirus in, 282021, secondo i numeri deldella regione. Registrato un. Icasi (di età compresa tra 1 e 94 anni) portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 97.712. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 5.025 tamponi molecolari e 29.836 test antigenici. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1,99%. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Chieti) e sale a 2.631. Sono 160 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9709 (+470 rispetto a ieri) sono in ...

